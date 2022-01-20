Фонд «Милосердие» помогает оснащать клиники современным медоборудованием

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Благотворительный фонд «Милосердие» безвозмездно передал в Липецкую областную клиническую больницу новое востребованное оборудование для лечения тяжелых больных, в том числе с COVID-19.

Медики получили современный наркозно-дыхательный аппарат с сопутствующими комплектующими. Высокотехнологичное оборудование стоимостью около 3,2 млн рублей предназначено для общей ингаляционной анестезии. Аппарат оснащен большим набором функций, которые обеспечивают безопасное и эффективное выполнение всех процедур. Его смогут использовать для пациентов любого возраста.

«Мы благодарны фонду «Милосердие» за такую своевременную помощь, - сообщил главный врач Липецкой областной клинической больницы Глеб Гутевич. - Наркозно-дыхательный аппарат всегда очень востребован в нашей работе. Ежегодно в клинике осуществляется несколько тысяч оперативных вмешательств, которые требуют подключения пациента к подобному оборудованию. Новый аппарат мы установили в одном из операционных залов, и теперь врачи анестезиологи-реаниматологи смогут квалифицированно проводить наркоз, а пациенты - получать безопасную и качественную анестезиологическую помощь во время операции».

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Фонд регулярно обеспечивает медучреждения дорогостоящими лекарствами и современным медицинским оборудованием, включая аппараты ИВЛ, концентраторы кислорода, рентген-аппараты, небулайзеры, ингаляторы, средства транспортировки больных. Всего с начала пандемии липецкие клиники получили от фонда помощь на сумму более 390 млн рублей.

Сейчас с участием волонтеров фонда «Милосердие», социального партнера НЛМК, продолжается акция по поддержке городских учреждений здравоохранения. С конца октября активисты безвозмездно на личном автотранспорте уже сделали около 2500 рейсов, доставляя к больным врачей по экстренным вызовам. Это помогает ускорить медицинскую помощь и существенно разгрузить штатный персонал поликлиник в густонаселенных районах.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба фонда «Милосердие».