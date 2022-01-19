Николай Любимов вручил рязанским энергетикам награды за победы в конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности»

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Цель конкурса - привлечение общественного внимания к важности социальных вопросов на уровне организаций и предприятий, демонстрация конкретных примеров решения социальных задач, а также стимулирование организаций и предприятий к заимствованию положительного опыта.

Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Рязаньэнерго» стал победителем в номинациях «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях» и «За лучшие условия работникам с семейными обязанностями в организациях производственной сферы».

Почетное второе место рязанские энергетики заняли в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях», а также в номинации «За развитие социального партнерства в организациях».

Награды энергетики филиала Рязаньэнерго получили из рук Губернатора Рязанской области Николая Любимова.

«За этой высокой оценкой стоит наше неизменное стремление развивать деятельность компании в области охраны и улучшения условий труда, повышения социальной ответственности, укрепления кадрового потенциала и мотивации сотрудников. Эти действия помогают поддерживать эффективные производственные отношения между работниками и Обществом, и в конечном итоге влияют на бесперебойное функционирование всего электросетевого комплекса», – отметил генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

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Фото предоставлено «Липецкэнерго»