Как Липецк будет развиваться в ближайшие 20 лет

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Прошло 9 месяцев с момента, когда команда новосибирского «Гипрогорпроекта» приступила к разработке проекта нового Генерального плана Липецка. Прежний Генплан, этот основной документ градостроительного развития, утвержденный в 2016 г., перестал отвечать запросам времени. Возникла необходимость синхронизации задач нацпроектов, объединения всех позиций. Экспертами из Новосибирска, побывавшими в Липецке, была проведена большая научно-исследовательская работа. В подготовке и обсуждении нового проекта, как отметил в ходе брифинга начальник регионального управления строительства и архитектуры Антон Болгов, активно участвовали архитекторы и застройщики Липецка, представители бизнес-сообщества. Проект Генплана представлен на общественное обсуждение. Каковы его основные направления?

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На семи китах

Развитие областного центра подразумевает семь основных принципов, в числе которых жилищная застройка, развитие транспортной и социальной инфраструктуры, экология.

Меняется сам вектор застройки (она теперь будет « не вширь»), упор делается на компактность, реновацию территорий, создание точек притяжения.

В городе 267 тыс кв м ветхого и аварийного жилья. Как сообщил председатель департамента градостроительства и архитектуры Липецка Александр Пушилин, «сейчас в работе 4 территории, определено то, что идет под снос - это порядка 120 тыс кв метров». Реновация будет проводиться комплексно, появится и новый облик центра (явно выраженного сейчас нет). Планируется, что к 2042 году жилфонд города вырастет до 26,3 млн квадратных метров.

- Липецк – это ядро агломерации, куда входит также город-спутник Грязи и замечательный Елец, - отметил Антон Болгов. – Будут развиваться межмуниципальные транспортные связи и рынок арендного жилья, а также кластеризация промышленности и вовлечение в оборот федеральных земель.

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Намечена большая программа по обеспечению транспортной доступности. В проекте предусмотрено строительство новых эстакад, 17 новых развязок, самая ожидаемая из которых разгрузит кольцо Трубного завода.

Экологическое направление проекта подразумевает формирование целостной ландшафтной экосистемы. «Зеленое ядро», с территорией от улицы 50 лет НЛМК до Городища, станет единым кластером отдыха и спорта. Будут развиваться прибрежные территории, набережные рек Воронеж и Липовки, лесопарковые зоны.

Развитие социальной инфраструктуры в Липецке предусматривает как строительство новых школ и детсадов, так и реконструкцию существующих. К 2042 г. число мест в школах города вырастет до 72 тысяч, а в детсадах – до 38 тысяч. Появятся новые спортивные объекты, включая спортплощадки во дворах - всего около 60 объектов спортивной инфраструктуры.

Найдет решение и проблема с кладбищами, в районе Косыревского кладбища планируется строительство крематория.

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По принципу открытости

И власти, и проектировщики готовы обсуждать проект нового Генплана со специалистами и жителями города.

Отвечая на вопросы журналистов, Антон Болгов подчеркнул, что «Генплан, безусловно, является основным стратегическим, незыблемым документом. Тем не менее, изменения в Генплане, конечно, будут, но к ним надо подходить комплексно».

- Замечания и предложения будут приниматься до 14 февраля, экспозиция будет развернута в холле департамента, где каждый может с ней ознакомиться, - отметил Александр Пушилин. – Все аргументированные замечания и предложения будут рассмотрены для возможной корректировки проекта Генплана.

Свои предложения липчане могут направлять в департамент градостроительства и архитектуры (пл. Театральная, д.1, каб. 206) или на электронный адрес: proekt@lipetskcity.

С заключением липчане смогут ознакомиться на сайте городской администрации в разделе «Общественные обсуждения».

Владимир КУЛИК. Фото автора.