В Липецке спасатели освободили кошку-космонавта, застрявшую в стиральной машине

В Липецке дети, играя с кошкой, заперли ее в стиральной машине Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

Накануне вечером в Липецке дети из квартиры по улице Вермишева решили поиграть с кошкой в опасную игру. Ребята закрыли ее в стиральной машине. Кошка-космонавт изрядно позабавила юных липчан, однако, потом что-то пошло не так. Дверцу машинки заклинило. Бедняжка жалобно мяукала по ту сторону стекла, но ни дети, ни взрослые не смогли освободить ее из плена. Тогда они позвонили по номеру "112".

Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, приехавшие на выручку спасатели разблокировали технику и освободили кошку. Несчастное животное просидело в заточении больше полутора часов. Но это не единственный нестандартный вызов за сутки.

На улице Терешковой мужчина с балкона скинул ключи знакомым, а они повисли на дереве. Спасателям пришлось снимать связку с помощью веревочной удавки через окно соседей. А на Сырском Руднике коллеги забыли в помещении по производству памятников свою сотрудницу. Дверь вскрывали слесарным инструментом.

- В реальной жизни работа спасателей полна не рядовых событий, - отметил начальник управления по делам ГО и ЧС Липецка Николай Новиков. - В прямом смысле они – настоящие универсалы. Ситуации на выезде бывают самые неожиданные, и в каждом случае решение нужно принимать быстро, а действовать максимально безопасно.