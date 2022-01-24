Безопасность персонала – безусловный приоритет «Липецкэнерго»

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С целью предупреждения производственного травматизма, повышения трудовой дисциплины и культуры производства в филиале ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» состоялся первый в наступившем году День охраны труда. В режиме видеоконференцсвязи в нем приняли участие специалисты технических служб, оперативный и оперативно-ремонтный персонал всех районов электрических сетей филиала.

Главной темой совещания стало обеспечение безопасности труда и охрана здоровья работников. В ходе встречи директор «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин обозначил ряд мероприятий, направленных на сокращение рисков возникновения внештатных ситуаций и несчастных случаев.

Особое внимание уделялось проработке неукоснительного выполнения организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ, а также проверке навыков правильного применения средств индивидуальной защиты.

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В этой связи запланированы внеочередные инструктажи для оперативно-ремонтного персонала по тематикам: охрана труда при оперативном обслуживании и осмотрах электроустановок; организационные мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ в электроустановках; при подготовке рабочего места и первичном допуске бригады к работе в электроустановках; при выполнении технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ в электроустановках.

Для выявления нарушений правил техники безопасности при выполнении оперативных работ в филиале организован ежедневный мониторинг звукозаписей оперативных переговоров всех уровней оперативного управления руководителями РЭС, ЦУС.

Техническим руководителям поставлена задача взять под личный контроль оснащенность бригад РЭС исправными сигнализаторами напряжения.

«Работа энергетиков сопряжена с риском. Руководство «Липецкэнерго» признает приоритетной задачей сохранение жизни и здоровья работников, поэтому в нашей организации всегда особое внимание уделяется вопросам безопасности труда персонала, оснащению сотрудников современными защитными средствами, сертифицированной специальной одеждой и обувью. В филиале действует комплексная программа мероприятий по охране труда и снижению рисков травматизма, которая подлежит первоочередному финансированию», – подчеркнул директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.

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Фото предоставлено «Липецкэнерго»