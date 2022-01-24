«Открытие» обновил мобильный и интернет-банк для бизнеса

В «Бизнес-портале» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» стали доступны новые услуги и сервисы.

Демоверсия доступна по ссылке bp.open.ru без ввода реквизитов и личных данных. Любой желающий может посмотреть и оценить удобство работы со счетами, а также протестировать рублевые и валютные платежи, бизнес-карты, зарплатный проект или депозитные и кредитные продукты.

Добавлены инструменты для предпринимателей, которые используют упрощенную систему налогообложения. Теперь можно воспользоваться сервисом бесплатного расчета налогов, отрегулировать размер доходов для уплаты налога, увидеть напоминания о предстоящих страховых взносах и платежах по УСН. Также можно подключить услугу «Открытая бухгалтерия». Она поможет вести учет, рассчитывать налоги и готовить декларации для ИП и малых предприятий.

Появились новые типы ордеров для обмена валют. Теперь не нужно постоянно отслеживать курс - достаточно выбрать нужные параметры сделки, и для онлайн-конверсии доступны расширенные функции. Доступен и сервис перевода валютной выручки: в мобильном банке можно получать оплату от международных контрагентов в валюте и переводить ее с транзитного счета на расчетный, перевести поступившую сумму в рубли. А списать валютные средства, поступившие со своего валютного счета из другого банка, или вернуть их отправителю возможно через интернет-банк.