Фонд «Милосердие» поможет восстановить музейный комплекс в Старом Осколе

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При поддержке благотворительного фонда «Милосердие» в Старом Осколе Белгородской области проведут реконструкцию музейного комплекса, посвященного жизни и деятельности первого епископа Старооскольской епархии святителя Онуфрия (в миру Максима Гагалюка).

На выделенные средства приобретут строительные материалы и заменят окна в доме-музее на улице Пролетарской, где с 1929 по 1933 годы жил священник. Это поможет ускорить начатые здесь четыре года назад восстановительные работы.

В музейном комплексе представлены образцы мебели и предметы быта начала XIX века, личная библиотека и фотографии. Они рассказывают о жизненном пути одного из самых почитаемых священномучеников Белгородчины.

В конце 20-х годов прошлого века святитель Онуфрий стал первым епископом новообразованной Старооскольской епархии. В 30-х годах он был назначен епископом Белгородским, управляющим Курской епархией, архиепископом Курским и Обоянским. В 1935 году его арестовали и приговорили к лишению свободы сроком на десять лет. Священника обвинили в том, что помогал освободившимся из заключения священнослужителям, благословлял совершение монашеских постригов. Спустя три года против него возбудили новое уголовное дело и вынесли смертный приговор. Святитель Онуфрий был расстрелян в Благовещенске.

В последние годы фонд поддерживает проекты по воссозданию и поддержанию памятников духовной культуры. В частности, в 2021 году более 40 храмов на территории Липецкой области получили материальную помощь от «Милосердия» для реконструкции и ремонта.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба фонда «Милосердие».