Соцопрос: 60% россиян хотят отменить ЕГЭ

Таковы итоги опроса, проведенного ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» среди совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек.

Хотя Единый государственный экзамен является единственной формой выпускных экзаменов в школе и основной формой поступления в вузы в России уже почти 13 лет, отношение большинства наших сограждан к нему остается негативным. Только 7% назвали себя однозначными его сторонниками, а 25% относятся к ЕГЭ нормально, потому что «к нему уже все привыкли».

Что касается высшего образования и финансовых затрат на него, то только 46% заявили, что у них достаточно денег, чтобы оплатить учебу в вузе для себя или своих детей. 10% россиян брали кредит на эти цели. Половина россиян (50%) не тратят деньги на высшее образование, 32% тратят на это менее 100 тысяч рублей за учебный год, 17% - 100-500 тысяч рублей.

82% респондентов за то, чтобы государство оказывало адресную финансовую помощь абитуриентам из малоимущих семей ради принципа равенства возможностей на получение высшего образования.

88% считают, что в годы учебы студенты должны подрабатывать. Только 12% опрошенных считают, что не должны, потому что это отвлекает от учебы. По мнению 36%, такая подработка нужна студентам, чтобы обеспечивать свои финансовые потребности. 30% полагают, что работа в годы учебы в вузе научит зарабатывать деньги. Еще 22% ответили, что подработки позволят студентам приобрести дополнительные профессиональные навыки.

Если же говорить о сумме, то более половины респондентов (51%) считают, что современному студенту в России для нормальной жизни достаточно иметь доход от 15 до 30 тысяч в месяц.