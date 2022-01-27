В активе «дойч», «инглиш» и …латынь

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Один иностранный язык и непременно английский – с этим устоявшимся мнением не согласны в липецкой школе № 47. Здесь уверены: у ребенка должен быть выбор и решили изучать в школе немецкий язык - самый распространенный (после русского) в Европе. Ребята учат еще английский, французский (как 2-й язык), испанский и даже…латынь.

- Признак интеллигентного человека – это знание иностранного языка, и чем больше их знаешь, тем шире кругозор, стремимся к полилингвальности, - замечает директор школы, председатель региональной ассоциации учителей- преподавателей иностранных языков Игорь Катасонов. Его контакты с европейскими коллегами зародились после окончания вуза - по учительскому обмену, и в дальнейшем только укреплялись.

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Расширяем круг общения

В начале 2000- х для школы № 47появилась возможность направлять учеников на 3-х месячную стажировку в школу города Фридрихсдорф. А в 2014 г. призом для ребят, выигравших Всероссийский языковой чемпионат, стала поездка в немецкий Руст. Вскоре начались партнерские отношения и со школой в Тюрингии - состоялись взаимные недельные визиты школьников с проживанием в семьях.

- Душевное «живое» общение ничто не заменит, - уверен Игорь Катасонов. – Вместе с языковой практикой ребята погружаются в атмосферу народных традиций, привычек, и такой межкультурный обмен очень эффективен.

Заявки на общение растут, в программу обмена включилась еще и Польша.

- В круг нашего общения добавились женская гимназия из немецкого Эссена и школа из польского Вейхерово, - делится преподаватель немецкого и английского Анна Проскурина. – Со своими зарубежными сверстниками ребята проводят онлайн встречи по проекту «национальная кухня». Здесь и презентации, и видеообзор блюд (где наши знаменитые «селедка под шубой» и блины с икрой). Очень надеемся, что состоится и офлайн общение после пандемии.

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Иностранный в разных ракурсах

Для расширения мотивации, возможности посмотреть на немецкий с разных углов, огромное внимание в школе уделяется внеурочной деятельности. Разные подходы в изучении языка только множатся, и в этом помогают программы московского Гёте-Института. Для младшеклассников работает «Лаборатория талантов», для среднего звена – «Немецкий детский университет», а старшеклассники осваивают «Немецкий для профессии и карьеры».

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- Этот курс знакомит с устройством фирмы, ведению диалога с работодателем – все в форме деловой игры. А в итоге ребята создают рекламный ролик и участвуют в бизнес-ярмарке, - поясняет зам. директора Светлана Кажакина.

Такой «полифоничный» подход в освоении языков очень продуктивен – ребята без проблем общаются с зарубежными сверстниками, побеждают в региональных и всероссийских профильных конкурсах. Многие выпускники поступают в российские (и зарубежные) языковые вузы.

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- Изучаю 4 языка – немецкий (со 2-го класса), английский, латынь и китайский, - делится восьмиклассница Диана Тузова. – Мне это нравится, я этим живу. Думаю поступать в немецкий или китайский вуз.

Ее одноклассница Мария Роднова призналась, что ей «безумно нравится немецкий», хочет преподавать его детям. Кроме того, она осваивает английский и латынь.

А Кирилл Атаманенко, который тоже изучает 3 языка, мечтает быть переводчиком или дипломатом:

- Мне интересны структура, семантика языка и то, как мыслят люди в других странах.

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Несмотря на лингвистический уклон школы, здесь есть классы и математического, и социально-экономического профиля, развивается юнармейское движение.

- Для нас также важны и нравственная, и спортивная составляющая, ведь наша миссия – воспитание успешного человека во всех смыслах. А результаты говорят сами за себя, - отмечает Игорь Катасонов.

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http://sc47.ucoz.ru/gb/

Владимир КУЛИК.

Фото из архива МБОУ СОШ №47 г.Липецка