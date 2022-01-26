Липчане могут пожаловаться на сосульки и протекающие крыши

Липчан просят соблюдать меры предосторожности из-за свисающих с крыш сосулек и снега Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липчане могут пожаловаться на сосульки и снег, которые свисают с крыш домов. Для начала, о проблеме необходимо сообщить в управляющую компанию. Номер телефона указан на квитанции на оплату ремонта и содержания жилья. Также заявку можно оставить через ЕДС по номеру 8-800-450-48-48.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, коммунальщики должны отреагировать и принять меры в течение суток. Место работ огородить сигнальной лентой. Предупреждать прохожих, что вдоль здания пока лучше не ходить. Напомним, что если козырек балкона устанавливали сами жильцы и он не является элементом здания, то бороться с сосульками и снегом на нем не входит в обязанности УК. Представители обслуживающей организации должны уведомить собственника об очистке балкона и выслать совместное с ГЖИ предписание.

Если протекла крыша, липчане могут сообщить об этом в УК или оставить заявку в ЕДС. Меры должны принять в течение суток. До 3 дней - на составление акта. Если документ подтверждает залитие с крыши, УК придется возместить ущерб. Однако, если управляющая компания бездействует, следует обратиться в Госжилинспекцию Липецкой области. Если по обращению необходимо провести проверку, то связаться с ГЖИ через Государственную информационную систему ЖКХ - ГИС ЖКХ. Если проверка не требуется, то: отправить заявку на электронный адрес ggi@admlr.lipetsk.ru, по почте 398001, Липецк, улица Советская, 3; обратиться через Интернет-приемную сайта ГЖИ, оставить письмо в почтовом ящике у входа в здание ГЖИ.

Также липчан просят соблюдать меры предосторожности этой зимой: не приближаться к домам со скатными крышами, не оставлять автомобили рядом с сооружениями, на карнизах которых образовались сосульки и повис снег, не ходить по улице в наушниках, так как можно не услышать шум падающего с крыши снега, услышав предупреждение, как можно быстрее прижаться к стене.