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Общество27 января 2022 14:10

«Стальное дерево» вдохновило старооскольцев на новые проекты

В Старом Осколе прошла деловая игра "Конструктор социальных проектов"
Источник:kp.ru
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В Старом Осколе Белгородской области прошла деловая игра "Конструктор социальных проектов" для представителей учреждений культуры, спорта и НКО. Принять участие в обучающем тренинге местные общественные организации вдохновила начатая компания по сбору заявок на гранты программы «Стальное дерево».

Игру провели представители организации «Мир НКО» Алексей Циммерман и Ирина Насонова. В качестве консультантов и экспертов выступили куратор программы «Стальное дерево» Яна Шафоростова и главный специалист фонда «Милосердие» по развитию территорий Виктор Шацких. Они рассказали об этапах планирования и условиях грантового конкурса, поделились удачными кейсами за пять лет действия программы.

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Тренинг помог участникам сгенерировать новые социальные идеи и разработать проекты для подачи на конкурс. В прошлом году жители Старого Оскола стали участниками 20 проектов программы «Стальное дерево».

Прием заявок на гранты 2022 года завершится 28 февраля. В этом году изменились размеры грантов программы. В зависимости от сложности проектов они будут трех видов – 200 тыс. рублей, 300 тыс. рублей и 450 тысяч рублей. Получатели грантов должны завершить свои проекты в период от трех до девяти месяцев.

Лучшие идеи отберет конкурсная комиссия в составе общественников, журналистов, представителей муниципалитетов и бизнеса, фонда «Милосердие». Особое внимание члены жюри обратят на проекты, которые созвучны по тематике с Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Победителей конкурсного отбора объявят до 8 апреля.

Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».

БИЗНЕС-ПРЕССФонд «Милосердие»
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