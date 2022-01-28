НЛМК и управление образования Липецкой области помогут сиротам определиться с профессией

.

НЛМК, региональное управление образования и благотворительный фонд «Милосердие» подписали соглашение о сотрудничестве. Завизировали документ директор по обучению и развитию персонала НЛМК Ирина Ефимчук, начальник управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева и руководитель благотворительного фонда «Милосердие» Евгения Фрай.

Трехстороннее соглашение предусматривает сотрудничество в профориентационных проектах для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей. В первую очередь в рамках проекта «Корпорация дети», который помогает социальной адаптации, профессиональному самоопределению и знакомству школьников с различными профессиями.

- В этом возрасте подростки стоят перед выбором профессии. И важно сделать правильные шаги, не ошибиться. Вдвойне сложнее детям, оставшимся без родителей, и мы готовы им помочь – с помощью профессионалов определить сильные стороны, а потом познакомиться с профессией на практике, - рассказала директор по обучению и развитию персонала НЛМК Ирина Ефимчук.

Проект «Корпорация дети» уже в третий раз объединит 200 участников, в возрасте 13-16 лет. Дети сотрудников НЛМК и дети сироты на протяжении 10 месяцев будут работать с опытными наставниками и ведущими экспертами страны, которые помогут участникам узнать о своих сильных сторонах и зонах развития, школьники научатся составлять резюме и проходить собеседование. Во второй части проекта участники смогут познакомиться с деятельностью НЛМК. Для них организуют экскурсии и ознакомительные стажировки по выбранным направлениям.

- Наша задача формировать счастливое и доброе детство и, конечно же, дальнейшее профессиональное развитие подрастающего поколения. Проект «Корпорация дети» объединяет в себе эти функции. В одной стороны он вдохновляет и мотивирует, с другой даёт дополнительные возможности детям из опекунских и приемных семей для собственной реализации, получении новых знаний и навыков. А еще это большая программа в направлении социальной ответственности бизнеса, - отметила начальник управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева.