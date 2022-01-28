В 2021 году «Липецкэнерго» построило 136 км новых линий электропередачи

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В филиале ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» подвели итоги инвестиционной программы 2021 года. На финансирование мероприятий инвестиционной программы, обеспечивающей развитие электросетевого комплекса, в 2021 году было направлено 1,85 млрд рублей. Введено 13 МВА трансформаторной мощности и 136 км линий электропередачи.

Наиболее крупным объектом инвестпрограммы стала реконструкция воздушной линии 110 кВСитовка – Доброе, от работы которой зависит качество энергоснабжения потребителей Добровского района, в том числе активно развивающегося сельскохозяйственного предприятия ООО «Кривец-Птица».

Значимым инвестиционным проектом филиала стала автоматизация Грязинского и Задонского районов электрических сетей, обеспечивающих электроснабжение 233 населенных пунктов Задонского и Хлевенского районов с населением более 136 тыс человек.

Отдельное место отводилось реализации программы по развитию автоматизированной системы контроля и учета энергоресурсов в соответствии с федеральным законом № 522-ФЗ. В рамках ее выполнения в текущем году установлено 10 385 интеллектуальных приборов учета электроэнергии, что увеличило их долю в числе всех точек учета «Липецкэнерго» до 13 %.

По итогам пошлого года к электросетям «Липецкэнерго» присоединено 3483 новых потребителей. Среди них, такие крупные, как сельскохозяйственное предприятие ООО «Долгоруково – АгроИнвест» (500 кВт) и производственно-внедренческая организация ООО ТД «ЧугунСпецСтрой» (900 кВт). Общая мощность новых присоединений составила 68 МВт.

В 2021 году филиал, выбранный в качестве Центра компетенций в вопросах применения беспилотных воздушных судов, завершил работу по разработке системы мониторинга линий электропередачи с применением дронов и приступил к ее практическому применению. В конце года в «Липецкэнерго» запущен в работу первый в компании мобильный комплекс диагностики ВЛ с использованием БВС.

«Важной задачей, определившей аспекты деятельности предприятия в текущем году, стала автоматизация электросетевого комплекса. Переход к новой логике процессов в сети в конечном итоге позволит обеспечить адаптивность филиала к новым вызовам и задачам, улучшит характеристики надежности электроснабжения потребителей, повысит доступность электросетевой инфраструктуры», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.

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Фото предоставлено «Липецкэнерго»