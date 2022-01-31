В 2021 специалисты «Липецкэнерго» присоединили порядка трех с половиной тысяч новых потребителей

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В филиале ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» подвели итоги работы по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 2021 год.

За указанный период энергетики приняли более 4,5 тыс заявок на оказание услуги техприсоединения, исполнили около 3,5 тысяч договоров. К электрическим сетям присоединено 3тыс 483 новых потребителей общей мощностью более 68 МВт. В рамках этих работ было построено около 986 км распределительных сетей 0,4-10 кВ.

Новые мощности для развития получили предприятия, жилые комплексы и социальные объекты.

В сфере жилищного строительства энергетики обеспечили техприсоединение пяти многоэтажных домов в разных районах Липецкой области общей мощностью около 3 МВт, а также комплекс жилых домов для детей-сирот на станции Политово в Данковском районе, возведенных в рамках региональной программы по обеспечению жильем детей-сирот.

Электроэнергией были обеспечены 58 новых объектов малого и среднего бизнеса. Среди них – ООО «ГК» Экоптица», по объемам производства и годовой выручке входящая в число крупнейших компаний Черноземья.

Кроме того, липецкий филиал ПАО «Россети Центр» обеспечил энергоснабжение 4 социально значимых объектов. В их числе школа в Добровском районе и здание детского сада на 120 мест в Елецком районе. Среднее время выполнения работ по данным объектам составило 5 дней.

«Спрос на услуги присоединения к электрическим сетям ежегодно растет, что свидетельствует о развитии региона. Данная динамика сохранилась и в период эпидемиологических ограничений, что во многом объясняется наличием интерактивных сервисов, позволяющих подавать заявки на технологическое присоединение в режиме онлайн», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.

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Фото предоставлено «Липецкэнерго»