В Липецке стартовало голосование по выбору спортплощадок для комплексной реконструкции

.

Липчане выбирают городские территории, где в этом году будут построены комплексные спортивные площадки. Голосование стартовало сегодня на портале «Открытый Липецк». Опрос будет активен до 4 февраля. Результаты объявят 5 февраля. Каждый может проголосовать за один из вариантов, всего предложено – 15. По итогам будет выбрано семь территорий, их модернизируют к 1 сентября 2022 года.

Программу по строительству в Липецке комплексных спортивных площадок на прошлой неделе объявил глава региона Игорь Артамонов. Он сообщил, что на реализацию проекта из областного бюджета выделено 150 млн рублей. Руководитель области отметил, что комплексная реконструкция позволит создать условия для тренировки любителей разных видов спорта. На каждой из семи территорий предполагаются хоккейные коробки, баскетбольные и волейбольные площадки, тренажёры и хорошее освещение.

«Это важный и нужный проект для города. Много территорий, которые требуют серьёзного обновления, преимущественно это школьные стадионы. Планируем не останавливаться и после реконструкции этих спортплощадок модернизировать другие, которые также будут выбраны с учётом мнения жителей», – подчеркнул Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.