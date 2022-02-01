Игорь Маковский: обеспечение надежности энергоснабжения медицинских учреждений находится на особом контроле

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Специалисты ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» с начала распространения коронавирусной инфекции взяли на особый контроль работы по бесперебойному обеспечению электроэнергией и подключению к электросетям больниц, перепрофилированных для лечения пациентов с COVID-19.

Работы по повышению надежности энергоснабжения медицинских учреждений проводятся постоянно, а подключение объектов здравоохранения к сетям происходит в максимально сжатые сроки и в приоритетном порядке.

Так, в конце 2021 года было принято решение обеспечить резервное электроснабжение медицинского оборудования для производства кислорода, необходимого для лечения больных коронавирусом, в 4 воронежских больницах. Для этого энергетики «Воронежэнерго» построили новые линии электропередачи 0,4 кВ и подключили дизель-генераторные установки к каждой из больниц. Общая мощность установок составила 550 кВт.

Филиал «Белгородэнерго» завершил строительство внешних сетей электроснабжения и обеспечил возможность для технологического присоединения нового клинического центра для пациентов с коронавирусом, строительство которого ведется в селе Терновка Яковлевского городского округа. Максимальная присоединенная мощность объекта составит 1500 кВт. Электроснабжение медучреждения будет осуществляться по первой категории надежности от подстанции 110 кВ «Северная». Аналогичный проект реализуется в Старом Осколе, где энергетики завершают строительство внешних сетей.

Сотрудники «Курскэнерго» подготовили энергетическую инфраструктуру и обеспечили технологическое присоединение нового инфекционного госпиталя. Также они приняли участие в проведении внутренних сетей, что ускорило завершение работ. Объект подключен по первой и второй категориям надежности.

«В кратчайшие сроки подать электроэнергию на стройплощадки, реализовать технологическое присоединение, протянуть сети и установить источники питания с доступным резервом мощности для медицинских объектов – это наша ответственность и наш вклад в стабилизацию эпидемиологической ситуации в регионах. Дальнейшая работа по обеспечению качества и надежности электроснабжения медучреждений так же важна, потому что от этого зависит бесперебойная работа оборудования, то есть здоровье людей, которые там находятся», – подчеркнул генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

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Фото предоставлено «Липецкэнерго»