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Общество1 февраля 2022 13:50

Игорь Артамонов и Александр Дёмин оценили развитие предпринимательства в Липецкой области

Встреча состоялось в региональной администрации
Источник:kp.ru
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Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сегодня провёл встречу с председателем комитета Государственной Думы РФ по малому и среднему предпринимательству Александром Дёминым. Обсуждались тенденции развития бизнеса в регионе и сложности, возникающие в данной сфере.

Руководитель региона рассказал об успешной реализации программы по выдаче социальных контрактов. В прошлом году Липецкая область стала общероссийским лидером в этом направлении, выдав более 5,5 тысячи соцконтрактов. При этом Игорь Артамонов подчеркнул, что есть ниши в малом и среднем бизнесе, которые имеют перспективы для развития, но пока не полностью заняты.

«Мы видим, что сейчас в регионе недостаточно инновационного бизнеса. Нам бы хотелось активнее развивать это направление, стимулировать его. И второе, на чём мы особенно акцентируем внимание, это импортозамещение. Сейчас прорабатываем наиболее эффективные меры поддержки, выстраиваем цепочки взаимодействия между компаниями», – рассказал Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.

БИЗНЕС-ПРЕСС
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