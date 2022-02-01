Средняя зарплата в Липецкой области в 2021 году составила более 39000 рублей

Средняя зарплата за январь-ноябрь 2021 года в Липецкой области - 39 183 рублей Фото: Юлия КЛЮЕВА

Средняя зарплата в Липецкой области за январь-ноябрь 2021 года составила 39 183 рублей. По данным Липецкстата, это на 7,6% больше, чем за тот же период 2020 года.

Больше всего получают металлурги, работники на табачных фабриках, на производствах химических веществ, бумажных изделий, электронных и оптических изделий, компьютеров, лекарственных средств, резиновых и пластмассовых изделий, электрического оборудования, электроэнергии, пищевых продуктов, газообразного топлива, прочей неметаллической минеральной продукции. Также наиболее высокая зарплата у липчан, занятых в финансовой и страховой деятельности, профессиональной, научной и технической деятельности. Разница между зарплатой этих работников и средней по региону - 1,8 - 1,1 раза.

Самая низкая зарплата у работников гостиниц и общепита, рыболовства, полиграфии, а также у липчан, занятых в производстве мебели, текстильных изделий, обработке древесины и изделий из дерева, кожи, занимающихся операциями с недвижимым имуществом. Они получают от 36 до 66% от среднеобластного уровня.

У работников сельского хозяйства зарплата составила 104% от средней по региону. У педагогов и медиков - 78% и 89% соответственно. Задолженность по зарплате на 1 января 2022 года - 5 849 000 рублей.