На Лебединое озеро НЛМК прилетели зимовать 200 городских уток

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На Лебединое озеро НЛМК на зимовку перебрались около 200 городских уток. Привлекает водоплавающих вода и еда. Озеро не замерзает из-за подачи сжатого воздуха и горячего пара по дну водоема. А постоянные обитатели, которых здесь около 300 – это лебеди, утки и гуси питаются по нормативам Московского зоопарка. Так каждому лебедю в сутки положено по 1 кг зерновых и 6 кг овощей.

Объемы зимних запасов формируют с учетом городских уток. Поэтому рациона хватит на всех. «Лебединое озеро» - единственный в России парк на территории промышленного предприятия. Для НЛМК он стал - естественным экологическим индикатором, поскольку вода в озере из оборотного цикла предприятия.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото и видео: пресс-служба НЛМК.