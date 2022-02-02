Группа НЛМК упростила процесс закупок с помощью роботизации

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Группа НЛМК, международная металлургическая компания, автоматизировала процесс стандартных конкурсных процедур для закупки необходимого оборудования, запчастей, инструментов и других категорий товаров. Цифровой робот-помощник будет автоматически проводить до 4 тыс. конкурсных процедур в год и позволит сотрудникам снабжения сэкономить до 3 тыс. часов в год для работы над приоритетными задачами и проектами.

Цифровой сервис собирает в единой системе потребности компании в закупке различных товаров, создает конкурсы в системе SAP SRM, рассылает необходимую информацию участникам тендеров и других конкурсных процедур, рассчитывает и запрашивает скидки.

Автоматизация закупочных процессов - необходимое условие поддержания конкурентоспособности. Группа НЛМК одной из первых в России внедрила цифровое решение SAP Ariba Sourcing для управления закупками оборудования и продолжает цифровизацию снабжения. В ближайших планах - внедрение системы координации и обмена данными с поставщиками.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.