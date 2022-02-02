Липчан пугают коллекторы из других регионов

В УФССП России по Липецкой области подвели итоги работы за 2021 год Фото: Юлия КЛЮЕВА

В эту среду, 2 февраля, в управлении Федеральной службы судебных приставов Липецкой области состоялась пресс-конференция. Руководитель регионального УФССП Глеб Макаров подвели итоги работы за 2021 год. За этот период в областном управлении на исполнении находилось 726 733 исполнительных производства - на 6,4% больше, чем в 2020 году. Всего приставы взыскали свыше 4,1 млрд рублей. Из этой суммы в бюджет области перечислили 851,2 млн рублей.

Стало больше дел по алиментам - на 8,6% по сравнению с 2020 годом. В управлении находилось 13 362 производства. Из них удалось взыскать 130,2 млн рублей. При этом 761 должника привлекли к административной ответственности за неуплату алиментов. По штрафам ГИБДД липчане с помощью приставов выплатили 97,3 млн рублей. За вождение в пьяном состоянии взыскали 26,5 млн рублей.

Также в 2021 году с предприятий взыскали 25,2 млн рублей. Столько организации задолжали 1 312 работникам. Приставы взыскали 33,6 млн рублей на возмещение ущерба от преступлений. Еще 2 млрд рублей - по кредитным платежам.

Начальник регионального УФССП рассказал о надзоре за коллекторскими агентствами. В Липецкой области зарегистрирована только одна такая организация и пока претензий к ней нет. Однако, липчане все равно страдают от неправомерных действий коллекторов.

- Речь идет об агентствах, которые зарегистрированы в других регионах России, чаще всего в городах-миллионниках, - пояснил Глеб Макаров. - К нам поступают жалобы от липчан на действия их представителей. Они приезжают, в том числе, в Липецк и не всегда проводят свою деятельность в соответствии с законов. В прошлом году к нам поступило около 130 обращений на коллекторов. К административной ответственности привлекли 14 агентств.

В УФССП России по Липецкой области подвели итоги работы за 2021 год Фото: Юлия КЛЮЕВА

Также приставы занимаются выдворением иностранцев за пределы РФ. В Липецкой области ситуация стабильная - в год около 40 человек. В основном, это граждане Средней Азии, встречаются украинцы. Сначала правоохранители выявляют людей, которые не имеют права находиться в России или находятся здесь с нарушением закона, а затем идут в суд. Если суд примет решение о выдворении, то приставы перемещают героя дела в специальное учреждение. Там он находится до вступления решения суда в законную силу. После приставы заказывают транспорт и везут граждан в Москву в аэропорт. Покупают билет и передают виновников в руки пограничной службы. Нарушители возвращаются домой.