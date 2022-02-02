«Открытие» - в числе лидеров рейтинга интернет-банков

.

Банк занял второе место в блоке «Депозиты и НСО» за сервис интернет-банка для малого бизнеса по размещению депозитов и начислению средств на неснижаемый остаток (НСО). Кроме того, банк стал третьим в блоке «Бухгалтерия и документооборот» и вошел в топ-5 в части сервисов для внешнеэкономической деятельности.

Эксперты Markswebb отметили, что интерактивная форма в «Бизнес-портале» позволяет клиенту точно рассчитать условия депозита и ожидаемый доход. Удобная навигационная связь с формой заявки упрощает клиентский путь, а отдельные формы для пополнения депозита и снятия средств помогают клиенту комфортнее управлять своим депозитным счетом.

Наряду с депозитами, высокую оценку получили решения «Бизнес-портала» для ведения бухгалтерии и документооборота. По мнению экспертов, такой результат был обеспечен улучшением клиентского опыта в выставлении и получении счетов на оплату, формировании закрывающих документов (актов и счетов-фактур), а также привлечением партнерских сервисов – например, для экспертной проверки договоров.

В части сервисов для ВЭД составители рейтинга отметили применение трекера SWIFT GPI, качество предоставления информации о валютных поступлениях, отправки платежей и валютного контроля.