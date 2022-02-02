За неделю липчане 200 раз пожаловались на сосульки и наледь

Липчане продолжают жаловаться на сосульки, свисающие с крыш зданий Фото: Юлия КЛЮЕВА

За неделю, с 24 января по 2 февраля, липчане около 200 раз пожаловались в Единую диспетчерскую службу на наледь и сосульки, свисающие с крыш зданий. Всего за январь по этому вопросу зафиксировали 700 заявок. Чаще всего обращались жители улиц Гагарина, Папина, 9-ого микрорайона, Пролетарская, Интернациональная, Желябова, Космонавтов, Московская и тд.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, сообщить о неубранных сосульках можно в ЕДДС по номеру 8-800-450-48-48 или в свою управляющую компанию. Телефон - в квитанции на оплату ремонта и содержания жилья. Коммунальщики должны отреагировать на заявку в течение суток. При протекании крыши - аналогичные действия.

В обязанности УК не входит расчищать наледь с козырьков балконов, установленных самостоятельно. Собственнику должны выслать предписание о расчистке от обслуживающей организации и ГЖИ. Напомним, что очищать крыши от сосулек должны специально подготовленные люди с помощью деревянных лопат, автовышек, огородив внизу место уборки.

Если заявка отправлена, время прошло, а сосульки и ныне там, липчане могут пожаловаться в Госжилинспекцию. Жители должны сфотографировать неочищенную крышу и прислать доказательство на электронную почту ggi@admlr.lipetsk.ru, либо через Интернет-приемную сайте ГЖИ или по почте: 398001, Липецк, улица Советская, 3.

Кстати, в январе ГЖИ приняли 1 021 жалобу по поводу уборки снега во дворах и наледи на крышах. Специалисты проверили 532 многоквартирных дома и нашли 52 нарушения. Напомним, что за несвоевременные меры УК грозит административный штраф: от 50 тыс. до 100 тыс. рублей должностным лицам, от 250 тыс. до 300 тыс. - юридическим. Если же снег или сосульки причинили вред здоровью или ущерб имуществу, то собственник или управляшка понесут уголовную ответственность.