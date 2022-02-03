Аграрии увидели современное производство агромашин Ростсельмаш

Делегация Липецкой области

Проект реализуется на предприятии с 2010 года, сельхозпроизводители со всего мира получают, таким образом, возможность побывать в производственных цехах, ознакомиться с ассортиментом предприятия, протестировать сельхозтехнику и присмотреть подходящие модели для своих хозяйств. На этот раз предприятие посетили аграрии из Липецкой области. Сельхозпроизводителям устроили экскурсию по территории Ростсельмаш, продемонстрировали цеха, где ведется сборка тракторов и комбайнов, презентовали линейку техники и показали ее в деле, а специалисты предприятия ответили на все интересующие гостей вопросы. Кстати, многие из них посещают уникальное предприятие не первый раз, отмечая, что каждый визит сюда – возможность узнать что-то новое, получить грамотный совет и приобрести в итоге новый импульс для развития своего хозяйства.

- Я участвую в проекте «Один день на Ростсельмаш» уже второй раз, - делится технический директор ООО «Добрыня» Дмитрий Сопельников. – Конечно, масштабы предприятия, поражают, это гигант аналогов которому в Европе нет, и здесь используются самые современные, инновационные технологии, которые, мы в этом убедились, достойно конкурируют с зарубежными производствами.

В одном из крупнейших сельхозхолдингов Липецкой области - ООО «Добрыня», которое занимается выращиванием сахарной свеклы, зерновых культур и развивает молочное скотоводство, на балансе сейчас 45 единиц техники известного производителя - комбайны серии ACROS барабанного типа и серии TORUM роторного типа. Дмитрий Владимирович отмечает, что это очень производительные комфортные в использовании агромашины. Не возникает проблем и при эксплуатации техники – запчасти для нее всегда есть в наличии и в случае необходимости все регламентные работы можно провести в самые короткие сроки, не ожидая долгой доставки необходимых деталей.

- Продукция Ростсельмаш - это оптимальное для нас решение, - говорит Дмитрий Сопельников. – Четыре года назад мы покупали первою свою технику этого производителя в хозяйство, а сейчас наше руководство приняло решение о приобретении новых комбайнов. Поездки на предприятие помогают узнать о преимуществах моделей и определиться с выбором. Для нас это очень важно.

Результативной стала поездка на Ростсельмаш для липецкого индивидуального предпринимателя Сергея Черных. Руководитель фермерского хозяйства и раньше сотрудничал с мировым производителем - на его полях вот уже несколько лет трудится техника компании. А во время нынешнего визита Сергей Алексеевич окончательно зафиксировал необходимость приобретения многофункционального комбайна NOVA 340 в свое хозяйство.

- Этот комбайн – то, что нужно для небольших хозяйств, - объясняет свой выбор Сергей Черных. - Он компактный, доступный и имеет ценное преимущество - такую модель можно использовать для уборки урожая практически всех основных агротехнических культур, что делает его просто незаменимым.

Липецкие аграрии убедились в высоком качестве производимой на Ростсельмаш техники и нацелены на дальнейшее сотрудничество с компанией.

Татьяна Юрьева