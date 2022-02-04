11 школ Воронежской области включено в масштабную программу капремонта образовательных учреждений

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Председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Нетёсов провел в парламентском центре рабочую встречу с депутатом Государственной Думы Евгением Ревенко и мэром Воронежа Вадимом Кстениным.

Главной темой встречи стала модернизация образовательных учреждений, включенных в народную программу. Масштабная реконструкция школ за счет федеральных средств стартовала в РФ с 2022 года. В Воронежской области в программу уже включены 11 СОШ из 69, требующих капремонта. На эти цели Федеральный центр выделил около 500 млн рублей.

Как отметил Владимир Нетёсов, капитальный ремонт каждой школы включает не просто обязательный набор работ по приведению в порядок конструкций здания.

- В рамках народной программы в школах региона создается современная образовательная среда, которая будет соответствовать новым образовательным стандартам. Профильные классы должны быть оснащены соответствующим оборудованием, все без исключения учебные аудитории — новой мебелью, широкополосным интернетом с возможностью цифрового телевидения, средствами хранения объемных данных. Такая среда обеспечит школьников максимальными возможностями для раскрытия их потенциала, — подчеркнул Владимир Нетёсов.

В настоящий момент Гимназии им. И.С. Никитина на капитальный ремонт здания, замену инженерных коммуникаций и оснащение новыми информационными технологиями из бюджетов всех уровней выделено свыше 63 млн рублей. Работы начнутся, как только будет заключен договор с подрядной организацией.

Для остальных школ, включенных в первый этап реконструкции в рамках народной программы, готовится проектно-сметная документация. Кстати, чтобы эта процедура не отнимала много времени, депутаты Государственной Думы от «Единой России» пришли к соглашению с Минстроем и Минпросвещения об упрощенной схеме при подготовке ПСД.

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- Сегодня с уверенностью говорим о том, что 11 школ Воронежской области включены в программу капремонта, но их будет больше. По итогам реализации народной программы глобальная реконструкция будет проведена в 30 образовательных учреждениях региона. Качественное образование в достойных условиях должны получить не только дети, которым посчастливилось попасть в новые школы, но и те, которые учатся в зданиях исторической или советской постройки, — отметил депутат Государственной Думы, заместитель руководителя фракции «Единой России» Евгений Ревенко.

В свою очередь мэр Воронежа Вадим Кстенин обратил внимание на то, что для дальнейшей реализации федеральной программы на территории городского округа из муниципального бюджета были выделены средства для разработки проектно-сметной документации по 8 общеобразовательным учреждениям, 3 из которых являются объектами историко-культурного наследия.

Кроме того в 2022 году на проведение мероприятий по подготовке к учебному году школ и учреждений дополнительного образования из бюджета города выделено свыше 71 млн рублей. Средства будут направлены на ремонт горячего и холодного водоснабжения, текущий ремонт, замену кровли. А в рамках областной адресной программы по капремонту завершены масштабные работы в 25 общеобразовательных учреждениях. Акцент был сделан на ремонт кабинетов для размещения оборудования, полученного в рамках федеральной программы «Цифровая образовательная среда».

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- Если говорить в общем, то по всем направлениям, отраженным в народной программе, у нас составлен конкретный план работ, сформирована подробная дорожная карта с четким сроком исполнения. Речь идет не только о капитальном ремонте школ. Например, большое внимание уделяется такому направлению, как асфальтирование дорог в частном секторе. Эта программа была сформирована с учетом мнения жителей при активном участии депутатов Воронежской областной Думы, избранных от городских территорий. Каждый год на эти цели будет выделяться не менее 500 млн рублей, — рассказал Вадим Кстенин.

В завершении встречи было отмечено, что перед депутатами всех уровней, представляющими партию «Единая Россия», поставлена задача контролировать ход реализации народной программы, в том числе в части капитального ремонта школ.