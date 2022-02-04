В Липецке "Лыжню России" будут транслировать онлайн, а на старте запустят цветной дым

"Лыжня России" в Липецке состоится 12 февраля Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке обсудили организацию 40-ой Всероссийской конки "Лыжня России". По данным пресс-службы мэрии, новинкой этого года станет онлайн-трансляция дистанций. Возле сцены смонтируют светодиодный экран. На нем болельщики смогут в режиме реального времени наблюдать за гонкой. Старт тоже сделают необычным - запустят цветной дым.

Во время мероприятия для гостей организуют несколько точек активностей. Перед началом гонки проведут разминку и мастер-класс, музыкальный флешмоб. Кстати, участники смогут забронировать инвентарь заранее по телефону 34-02-63. Звонить с понедельника по четверг с 8.30 до 17.30, а также в пятницу с 8.30 до 16.30. Перерыв - с 13.00 до 14.00. Предварительное бронирование доступно до 10 февраля. Размерный ряд - от 30 до 47. Лыжи можно будет получить 12 февраля в стартовом городке. В залог нужно оставить паспорт или водительского удостоверение.

"Лыжня России" в Липецке состоится 12 февраля. Старт запланирован на 12.00. Открыта предварительная онлайн-регистрация, которая продлится до полудня 11 февраля: индивидуальное участие - 5 и 10 км, детская дистанция - 350 м, костюмированный забег. Отдельная форма для липчан, которые представляют одну организацию и получили коллективный допуск врача.

Напомним, что регистрируясь онлайн, на старте нужно будет предъявить паспорт или свидетельство о рождении. Лыжникам до 17 лет - справку о допуске от врача. Спортсменам от 18 лет - QR-код или справку о том, что переболел коронавирусом менее полугода назад, либо медотвод.