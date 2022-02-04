В Липецке начали готовиться к весеннему паводку 2022

В Липецке начали готовиться к паводку Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке стартовала подготовка к весеннему паводку. Согласно данным метеорологов, на 31 января высота снежного покрова в регионе достигала 52 см. Это в 2,6 раза больше среднегодовых значений. При этом промерзание почвы не было критичным - 25 см, что в 2,4 раза меньше среднестатистического. Можно предположить, что вода плавно уйдет в землю. Однако, на одно везение рассчитывать глупо, поэтому в областном центре прорабатывают различные варианты развития событий.

Мэр Липецка Евгения Уваркина утвердила план основных мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод в 2022 году. Как пояснили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, в документе определили задачи для подразделений администрации и профильных учреждений. Так, при необходимости задействуют специалистов и технику управления по делам ГО и ЧС, регионального УГПСС, управления благоустройства, "Зеленхоза", "Липецкгорсвета", коммунальщиков. Мобилизируют плавсредства, насосные станции, генераторы, тракторы, самосвалы, автобусы. Также определили состав рабочей группы, которая начала координировать эту работу.

Потенциально опасные территории известны - Каменный лог, Ниженка, район бывшего радиаторного завода, некоторые улицы Опытной, Сокола, Сселок и Желтых Песков, Левобережья - Береговая, Зареченская, Пляжная, Озерная. Их общая площадь - 9,3 кв.км. Это 956 домов и почти 3 тыс. человек. В течение февраля спасатели будут мониторить эти территории, а также труднодоступные места с помощью квадрокоптера.