Игорь Артамонов запустил флэшмоб поддержки российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине

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XXIV зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Церемония открытия Олимпиады – 2022 пройдет сегодня на национальном стадионе «Птичье гнездо» в Пекине. Начало в 15.00 по московскому времени.

Спортсмены из 95 стран мира разыграют 109 комплектов наград в 15 видах спорта. В состав сборной команды России вошли 212 спортсменов. Россияне представлены во всех видах спорта: биатлон, бобслей, скелетон, горнолыжный спорт, керлинг, конькобежный спорт, шорт-трек, лыжные гонки, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, хоккей, санный спорт, сноуборд, фигурное катание, фристайл.

В прямом эфире трансляции соревнований Олимпиады – 2022 можно увидеть на сайтах matchtv.ru, Первого канала и на сервисе «Смотрим». Расписание трансляций https://olimpiada-2022.ru/live

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов запустил флэшмоб поддержки российской сборной на Олимпиаде в Пекине. «Миллионы ждут этого. И я – тоже. Олимпиада начинается! Для меня, как для любителя спорта, это особенные соревнования, наполненные волнением и гордостью. Не говорю уже о спортсменах – для многих это апогей карьеры, смысл жизни. Болею за каждого из россиян, под каким бы флагом мы не выступали. Ребята достойны побед и будут выкладываться на все 100%. Верим в нашу сборную, поддерживаем, желаем удачи и здоровья!», – написал руководитель региона в своем аккаунте в Инстаграм.

Игорь Артамонов призвал всех липчан присоединиться к флэшмобу и размещать в соцсетях посты с хэштегом #командагероев #ROCyouagain #wewillROCyou. Эту эстафету он передал голосу российского биатлона @guberniev_dmitry, чемпионке-легкоатлетке @elenakorobkina и беговому сообществу @lipetsk_running.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.