Игорь Маковский посетил машиностроительный завод АО «ЗиО-Подольск», входящий в Госкорпорацию «Росатом», для ознакомления с установленной системой накопления электроэнергии промышленного класса производства

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Генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский посетил машиностроительное предприятие АО «ЗиО-Подольск» для знакомства с новым типом систем накопления электроэнергии, представленным Госкорпорацией «Росатом», и последующего обсуждения потенциальных направлений сотрудничества.

Александр Камашев, генеральный директор ООО «РЭНЕРА» (входит в Топливную компанию ТВЭЛ) - интегратора «Росатома» по системам накопления энергии, рассказал главе энергокомпании ПАО «Россети Центр» о возможностях применения накопителей и планах развития направления. Генеральный директор АО «НоваВинд» Григорий Назаров в своем выступлении сообщил о накопленных компетенциях АО «Атомэнергопромсбыт» в области предиктивной аналитики определения часа пикового потребления электрической мощности в регионах и профиля нагрузки предприятия.

На примере установленного на производственной площадке накопителя были продемонстрированы такие функции накопителя, как снижение мощности и электроэнергии потребляемой из внешней сети в целях оптимизации расходов потребителя.

Отметим, на территории присутствия Обществ уже внедрено 18 высокотехнологичных установок накопления электроэнергии производства «Росатома» для целей повышения надежности и качества электроснабжения. Системы разработаны на базе современной литий-ионной аккумуляторной батареи емкостью от 40 до 82 кВт*ч, оснащены полупроводниковым преобразователем мощностью от 30 кВт и выше. В системе управления реализованы режимы автоматического и дистанционного управления установкой.

Одна из модификаций работающих систем предназначена для обеспечения надежности электроснабжения таких ответственных объектов как медицинские учреждения, детские сады, котельные, другая – для поддержания качества электроэнергии путем сглаживания пиковых нагрузок.

«На сегодня системы накопления энергии используются нами в регионах присутствия «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» для энергоснабжения ряда важных объектов, в том числе и социально значимых. Эта технология уже доказала свою эффективность, поэтому в наших планах – расширение области ее применения в электросетевом комплексе. Мы продолжим совместные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы с производителями данных систем с целью развития инфраструктуры сетевого хозяйства, что приведет в итоге к повышению надежности и качества энергоснабжения потребителей», – отметил Игорь Маковский.

«Системы накопления энергии на литий ионных аккумуляторах имеют широкие перспективы применения, не только как система «Коммерческой диспетчеризации», но и источник энергетической гибкости и надежности в электросетевом хозяйстве», - сказал Александр Камашев.

«Разработанные нами алгоритмы предиктивной аналитики доказали свою экономическую состоятельность на проектах «Коммерческий диспетчер на базе накопителя энергии», начатых совместно с ООО «РЭНЕРА» в прошлом году. Мы видим высокий потенциал применения наших компетенций в этой области для целей повышения энергоэффективности электросетевого комплекса и оптимизации профиля нагрузки потребителей», - отметил Григорий Назаров.

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Фото предоставлено «Липецкэнерго»