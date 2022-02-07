Фонд «Милосердие» помогает спасать бездомных животных

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В Липецке при поддержке благотворительного фонда «Милосердие» стартовала активная фаза проекта «Дело чести - защита слабых". Инициатива грантовой программы «Стальное дерево» помогает привлечь внимание общественности к деятельности приютов домашних животных, а также снизить число оставленных на улице питомцев.

В прошлом году студентка ЛГТУ Кристина Барсукова стала победительницей программы. Она предложила воплотить в жизнь мультиформатный проект по информированию детей и взрослых о проблеме бездомных животных. По ее мнению, многие жители города вообще не знают о существовании приютов, хотя наличие возможности выбора питомца в цивилизованных условиях способствует сокращению численности бродячих животных.

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Жюри конкурса «Стальное дерево» поддержало идею студентки. На средства гранта команда проекта из студентов вуза разработала и изготовила образцы плакатов и баннеров для размещения на остановочных павильонах и на транспорте.

О проблеме бездомных четвероногих команда волонтеров проекта рассказывает и в листовках, которые ребята раздают на улицах. Кроме этого студенты помогают найти новых хозяев для брошенных животных через социальные сети, СМИ, сайты объявлений. С каждым потенциальным владельцем проходит собеседование и заключается договор, затем судьбу животного отслеживают спустя время.

Вместе работниками приюта для животных "Территория спасения" студенты встречаются со школьниками и воспитанниками детских садов, рассказывают им о деятельности городских приютов и о гуманном отношении к бездомным четвероногим. Они также учат детей правилам, как избежать нападения агрессивно настроенной собаки. Усвоению информации помогают специально подготовленные комплекты раздаточных материалов и видеоуроков, которые волонтеры затем передают в подарок школам.

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Программа «Стальное дерево» действует шестой год, ее социальные инициативы реализуются в пяти регионах России. Сейчас продолжает сбор предложений для нового конкурсного отбора.

«Всего три недели осталось до завершения сбора заявок на гранты «Стального дерева» 2022 года. Мы ждем интересные идеи до 28 февраля. Заявить о них можно на сайте фонда, заполнив шаблон презентации. Авторы лучших проектов смогут получить на их реализацию гранты от 200 тысяч рублей до 450 тысяч рублей в зависимости от сложности проекта», - сообщила директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай.

В прошлом году в грантовую комиссию «Стального дерева» поступило более 300 заявок. Проекты 2021 года помогли благоустроить общественные пространства, открыть новые объекты уличной спортивной инфраструктуры, поддержать детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлены пресс-службой фонда «Милосердие».