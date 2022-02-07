Чистая прибыль «Открытия» за 2021 год превысила 85 миллиардов

Чистая прибыль составила 85 млрд рублей при увеличении операционного дохода на 28% до 165 млрд рублей.

Активы банка в 2021 году увеличились на 626 млрд рублей (+24% к 2020 году) в основном за счет роста кредитного портфеля, доля которого по итогам года составила 58% от активов банка.

Кредитный портфель до вычета резервов в 2021 году увеличился на 335 млрд рублей (+20%) до 2 019 млрд рублей.

По юридическим лицам он вырос на 243 млрд рублей (+20%). Объем кредитов, выданных за год, составил 1 537 млрд рублей, что на 14% выше, чем за 2020 год.

Кредитный портфель физических лиц увеличился на 92 млрд рублей (+19%) до 587 млрд рублей. Объем выданных розничных кредитов составил 301 млрд рублей, что на 7% превышает показатель предыдущего года.

Портфель ценных бумаг банка по итогам 2021 года увеличился на 62 млрд рублей (+9%). Объем средств клиентов - на 453 млрд рублей до 2,4 трлн рублей (+24%). При этом средства юридических лиц составили 1 311 млрд против 941 млрд рублей годом ранее (+39%). Средства частных клиентов составили 1 054 млрд рублей против 970 млрд рублей годом ранее (+9%).

Операционный доход банка (до отчислений в резервы) составил в 2021 году 165 млрд рублей против 128 млрд рублей в 2020 году (+28%). Операционные расходы составили 72 млрд рублей, что на 10% больше, чем в 2020 году, в основном за счет увеличения расходов на персонал и инвестиций в ИТ.

Регуляторный капитал за 12 месяцев 2021 года увеличился на 11% и на 1 января 2022 года составил 376 млрд рублей. Фактором роста является финансовый результат банка.

Нормативы достаточности капитала и ликвидности банк «Открытие» соблюдает с существенным запасом. С учетом роста капитала банк сохраняет норматив достаточности капитала Н1.0 на высоком уровне, также как и нормативы ликвидности.