Фонд «Милосердие» приглашает липчан на спортивный праздник

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При поддержке благотворительного фонда «Милосердие», социального партнера НЛМК, и спортклуба «Липецкий металлург» 13 февраля на катке в Парке металлургов пройдет спортивный праздник для всех липчан и гостей города.

Праздник, посвященный зимним видам спорта, начнется в 10.00. Мероприятие откроют показательные выступления юных фигуристов. Затем взрослых и детей ждет увлекательная спортивно-развлекательная программа, которая включает состязания на быстроту и ловкость. Все желающие смогут попробовать свои силы в шуточном кёрлинге, продемонстрировать меткость в попадании шайбой в хоккейные ворота, проявить свою выносливость в катании санок на скорость или показать свои умения в маневрировании между препятствиями на коньках. Если позволит погода, там же, на катке, пройдет конкурс на лучшего снеговика.

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«В этом году мы впервые проводим такой массовый праздник зимних видов спорта. Вместе с остальными организаторами обязательно постараемся сделать его ярким и запоминающимся событием. Мы и дальше будем помогать в продвижении здорового образа жизни, чтобы как можно больше липчан уже в этом году были ближе к спортивным активностям, были здоровее и счастливее», — сообщила директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай.

Весь праздник с детьми будут работать креативные аниматоры. Самых активных участников в 12.00 наградят сувенирами и призами. После завершения игровых состязаний для всех желающих пройдет мастер-класс по северной ходьбе.

Для гостей праздника организуют буфетное обслуживание. Все мероприятия пройдут при соблюдении ограничительных мер Роспотребнадзора.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба фонда «Милосердие».