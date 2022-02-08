Игорь Артамонов вручил областные премии лучшим учёным региона

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Глава региона Игорь Артамонов вручил областные премии студентам и преподавателям, которые выполнили научные работы в сфере инноваций и нанотехнологий, чёрной металлургии, историко-культурного наследия, туризма, медицины, экологии, селекции, генетики, биотехнологии, агрохимии.

Учёные рассказали главе региона о своих научных работах. Например, студент магистратуры института естественных, математических и технических наук ЛГПИ им. П.П. Семенова-Тян-Шанского разработал методику применения математических методов в управлении образовательной системой. Доцент кафедры экономика и финансы Липецкого филиала РАНХиГС изучила перспективные направления развития сферы туристско-рекреационных услуг в современных условиях на примере Липецкой области. Врач-кардиолог Липецкой городской больницы №4 «Липецк-Мед» в своей научной работе рассказала о профилактике медикаментозно-обусловленной брадикардии. Игорь Артамонов пообщался со студентами и преподавателями вузов и подчеркнул, что все научно-исследовательские труды не должны быть оторваны от действительности.

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«Все исследования очень интересные, но они могут быть еще полезнее. К примеру, в работе по кардиологии не хватило математического расчета и необходимых решений по применению профилактических мер, которые ведут к снижению смертности населения. Администрации области было очень интересно увидеть законченные работы по туризму и историческому наследию региона. Ученые могут разрабатывать и реализовывать самые смелые проекты и воплощать в жизнь новые идеи, мы их поддержим», - сказал Игорь Артамонов.

Лауреатами областной премии имени С.Л. Коцаря стали восемь человек – студенты и преподаватели вузов региона. Три человека получили областную премию имени Н.Г. Басова. Это доктор технических наук, профессор ЛГТУ Игорь Мазур, доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной и всеобщей истории ЛГПУ имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского Нина Вашкау, доктор исторических наук, доцент, заведующий научно-исследовательской лабораторией «Бунинская Россия» ЕГУ имени И.А. Бунина Николай Тропин.

Научные коллективы и исследователи Липецкой области активно участвуют в международных, федеральных и региональных научных форумах, программах, конкурсах грантов, успешно ведут разработки на хоздоговорной основе, вносят значительный вклад в создание и развитие Липецкой научно-педагогической школы по подготовке специалистов всех уровней.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.