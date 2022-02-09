Фонд «Милосердие» помог юным техникам выступить на WorldSkills Russia

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Финансовая поддержка благотворительного фонда «Милосердие» помогла Центру дополнительного образования Липецкой области подготовить сборную команду региона для выступления на престижном соревновании «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Помощь от фонда и HR-службы НЛМК получили ребята, которые соревнуются на региональном этапе со своими сверстниками по компетенции «Мобильная робототехника».

Соревнования шестого открытого регионального чемпионата стартовали 31 января и завершатся 11 февраля. Конкурс направлен на повышение престижа рабочих профессий, привлечение молодежи в производственные секторы экономики, улучшение качества подготовки по рабочим профессиям и специальностям профобразования с учетом национальных и международных требований к профессиональным компетенциям.

Для проведения чемпионата задействованы 12 площадок в Липецке, Лебедяни, Ельце, Грязях и Данкове. В состязаниях примут участие более 500 конкурсантов из разных регионов России. Им предстоит соревноваться в 67 компетенциях. Оценивать работы конкурсантов будут профессиональные эксперты.

Деловой программой чемпионата также предусмотрено проведение диалоговых площадок, на которых обсудят раннюю профориентацию школьников, трудоустройство выпускников и развитие в регионе юниорского движения WorldSkills.

Национальный чемпионат WorldSkills Russia – это самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства среди студентов средних и высших профессиональных образовательных учреждений в возрасте 16-25 лет и школьников до 16 лет. Состязания ежегодно проводят в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы», входящего в нацпроект «Образование».

Центр дополнительного образования Липецкой области с 2015 года участвует в соревнованиях JuniorSkills в партнерстве с WorldSkills. Учащиеся Центра стабильно показывают высокие результаты на региональном и всероссийском уровнях, а команды по компетенции «Мобильная робототехника» неоднократно становились победителями.

В 2021 году на различные мероприятия по программе «Детство» фонд «Милосердие», социальный партнер НЛМК, направил около 77 млн рублей.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба фонда «Милосердие».