«Липецкэнерго»: охрана окружающей среды - неотъемлемый аспект деятельности энергетиков

.

В 2021 году специалисты филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» установили 644 птицезащитных устройства (ПЗУ) на линиях электропередачи в своей зоне ответственности. Это на 36 % больше, чем в 2020 году.

Наибольшее количество ПЗУ установлено на линиях электропередачи в Измалковском районе Липецкой области. Здесь располагаются места сезонных миграций перелетных птиц. ПЗУ позволяют сократить количество аварийных отключений, связанных с воздействием птиц, и обеспечить охрану пернатых.

ПЗУ предотвращают посадку птиц на элементы высоковольтных линий. Кроме того, защищают гирлянды изоляторов и другое оборудование высоковольтных линий от загрязнений продуктами жизнедеятельности птиц.

В 2022 году работы по обеспечению орнитологической безопасности объектов электросетевого комплекса Липецкой области будут продолжены. В текущем году места установки ПЗУ будут определяться точечно - это будут отдельно стоящие опоры, где в прошлом году были зафиксированы технологические нарушения, вызванные воздействием птиц.

«Природоохранные мероприятия, среди которых и установка птицезащитных устройств – важное направление деятельности «Липецкэнерго». В последние годы все воздушные линии электропередачи, которые расположены на пути миграции птиц, в обязательном порядке оснащаются такими устройствами», – отметил заместитель генерального директора, директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.

Реклама

Фото предоставлено «Липецкэнеро»