«Открытие» поддержал строительство уникального для России электросталеплавильного комплекса

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Компания «Эколант» приступила к этапу строительства в городе Выксе Нижегородской области первого в России крупного электросталеплавильного комплекса полного цикла с использованием современных экологичных технологий. Проект финансируется синдикатом с участием банка «Открытие», ВЭБ.РФ и Сбербанка.

Планируется построить около 100 объектов, относящихся к восьми технологическим линиям: сталеплавильному производству и производству железа прямого восстановления, воздухоразделительной установке, водоподготовке для оборотного водоснабжения, известково-обжигательному цеху, переработке побочных продуктов, железнодорожной и автомобильной логистике, энергоснабжению.

В проекте комплекса заложена наиболее короткая, энергоэффективная и экологичная производственная цепочка по выпуску высококачественной стали в отечественной черной металлургии, что соответствует углеродной повестке. В применяемых технологиях будут отсутствовать выбросы, связанные с производством кокса, агломерата и чугуна. На линиях будет использовано оборудование российских и зарубежных производителей, поставки которого запланированы на 2022-2023 годы. Запустят завод в 2025 году.

- Данный проект зеленой металлургии уникален, в нем предусмотрены решения, направленные на значительное снижение негативного воздействия на окружающую среду – втрое снизятся выбросы углекислого газа и оксида серы в атмосферу по сравнению с традиционной конвертерной технологией производства. Это произойдет благодаря внедрению на российском рынке зеленой технологии по выплавке стали из горячих металлизированных окатышей, полученных методом прямого восстановления железа. Напомню, что проект получит государственную поддержку – на его реализацию в июне 2021 года был подписан СПИК. Предприятие будет выпускать высококачественные слябы и круглую стальную заготовку в объеме до 1,8 млн т в год, запланирован серьёзный объем инвестиций, – отметил Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

- Мы рады, что этот опыт привлечения проектного финансирования оказался успешным. Переход к этапу строительства подтверждает реализацию проекта в кратчайшие сроки – это означает, что скоро в России начнется производство стали с низкой углеродоемкостью, отвечающей потребностям современного общества. Участие в этом проекте крайне важно для «Открытия», так как полностью укладывается в концепцию ответственного финансирования, – прокомментировал заместитель президента-председателя правления ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Виктор Николаев.

- Запуск первого завода зеленой металлургии повысит конкурентоспособность стальной индустрии России, укрепит курс на декарбонизацию в промышленности и будет способствовать развитию экономики нашей страны в целом. Продукция из стали с низким углеродным следом для российских топливно-энергетической и транспортной отраслей будет полностью соответствовать национальной и мировой зеленой повестке, – уверен инициатор проекта, председатель совета директоров ОМК Анатолий Седых.