Новогодние украшения с улиц Липецка уберут до конца февраля

С улиц Липецка демонтируют новогоднюю иллюминацию и убирают украшения Фото: Юлия КЛЮЕВА

Праздники закончились. С улиц Липецка убирают новогодние украшения. Работы планируют завершить до конца февраля.

Специалисты убрали световые арки в сквере Ворошилова и надпись "С Новым годом" у Комсомольского пруда. Разбирают и праздничные ели. На хранение отправили 10 деревьев из разных районов города. В эту среду, 9 февраля, у школы в микрорайоне "Университетский" разобрали опору, на которой стояла елка. Осталось вывезти нижний ярус и бетонные блоки. В четверг аналогичные работы проведут в районе Тракторостроителей.

С улиц Липецка демонтируют новогоднюю иллюминацию и убирают украшения Фото: Юлия КЛЮЕВА

С улиц Липецка демонтируют новогоднюю иллюминацию и убирают украшения Фото: Юлия КЛЮЕВА

Практически опустели деревья на улице Космонавтов. Специалисты снимают с веток последние шарики. Игрушки отправят на базу, где пересчитают и проверят их целостность. По словам начальника управления главного смотрителя города Виталия Лесных, изначально на Космонавтов развесили 2 000 новогодних шаров. На Советской - 1 200. За сезон теряется где-то 5% шариков - чаще всего из-за сильного ветра.

С улиц Липецка демонтируют новогоднюю иллюминацию и убирают украшения Фото: Юлия КЛЮЕВА

С улиц Липецка демонтируют новогоднюю иллюминацию и убирают украшения Фото: Юлия КЛЮЕВА

Также в этим днем специалисты разобрали одну из самых масштабных конструкций - инсталляцию "Премиум" на фонтане в районе улицы Ленина. Одновременно стартовал демонтаж иллюминации соседнего водного комплекса. К концу февраля должны привести в первоначальный вид площадь у СК "Звездный" и Петра Великого.

С улиц Липецка демонтируют новогоднюю иллюминацию и убирают украшения Фото: Юлия КЛЮЕВА

- Конструкцию "Премиум" отвезут на склад "Липецкгорсвета", - пояснил директор учреждения Павел Звонарёв. - Все элементы конструкции осмотрят. При необходимости заменят источники питания и светодиодные ленты, вышедшие из строя. Проверят герметичность всех соединений.

Напомним, что в этом году демонтировать новогодние украшения начали позже, чем в 2021-ом. Липчанам дали больше времени, чтобы насладиться волшебной атмосферой. Актов вандализма стало меньше. В 2022 году сломали лишь стрелки часов Кролика на площади Петра Великого, а также оторвали гирлянду с елки на ЛТЗ.