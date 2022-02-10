Липецкие участники гастрономического туризма хотят объединиться

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Предприниматели Задонского района обсудили возможности организации кластера ремесленного производства, инициатором создания которого стал Региональный центр инжиниринга и кластерного развития. Встреча состоялась с участием заместителя руководителя региона Сергея Курбатова и главы Задонского района Алексея Щедрова.

Как сообщили в управлении экономического развития Липецкой области, основой нового кластера станет ассортимент продукции для развития в Задонском районе гастрономического туризма. «Каждый год задонская земля принимает гостей со всей страны. И наши предприниматели делают все для того, чтобы местная продукция была известна далеко за пределами нашего района», – отметил Алексей Щедров.

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Местные компании, среди которых «Задонские угощения», «Масляная история», «Сырная марка», «Задонский пряник», «Задонский пасечник» и ряд других, занимаются изготовлением собственных продуктов под маркой местного бренда. Они как участники кластера готовы разработать новый объединенный маршрут для привлечения турпотока. «Нам интересно, чтобы туристы не просто приезжали к кому-то точечно, а двигались по нашему гастромаршруту: у одного пастилу попробовали, у другого – сыр, у третего – мед оценили. Кроме того, мы планируем создать гастрономический музей, а также места для отдыха и досуга», – рассказал руководитель компании «Задонские угощения» Вячеслав Курилов. На встрече обсуждались и подготовка квалифицированных кадров, участие в ярмарках, привлечение новых инвесторов для реконструкции заброшенных зданий и создания на их базе рекреационных объектов.

«Развивать туризм выходного дня, в данном случае гастротуризм, это одна из важнейших задача для нашего региона, – подвел итоги встречи Сергей Курбатов. – Предприниматели, которые собрались с идеей создания кластера, экономически поддерживают район: закупают сырье у местных жителей, создают новые рабочие места. Они получают меры господдержки, благодаря которым им удалось создать привлекательные для туристов продовольственные локации».

Предложенные инициативы взяты в разработку, региональная администрация открыта к любым предложениям от предпринимателей, которые поспособствуют увеличению турпотока.

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Липецкую область ежегодно посещают более 1 млн гостей. Туристский и инвестиционный потенциал региона представлен на международных выставках Интурмаркет и МИТТ. Достопримечательности области стали победителями Национального конкурса «ТОП-1000 культурных и туристических брендов России». Это Галичья гора, Воргольские скалы, фестиваль военно-исторической реконструкции «Русборг». Православных туристов в Липецкую область привлекает личность и наследие святителя Тихона Задонского.

Глава региона Игорь Артамонов неоднократно отмечал, что за туризмом – будущее. «У нас очень много планов. На карте области есть уникальные природные и исторические достопримечательности, которые будет интересно посетить каждому. Бережное сохранение и популяризация уникальных ландшафтных заповедников, образцов народного творчества, ремесел, традиций и обычаев на территории региона – одно из основных направлений деятельности областной власти», – подчеркивает Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.