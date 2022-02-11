Кредитный портфель «Открытия» в регионе достиг 3,5 млрд рублей

Объем кредитов, выданных частным лицам и организациям региона, превысил 2,6 миллиарда рублей, портфель привлеченных средств клиентов вырос до 5 миллиардов.

ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» ведет последовательную работу по расширению доступности банковских услуг и повышению их качества для жителей Липецкой области. Уже сегодня 90% услуг банка можно получить дистанционно, включая оформление вкладов, получение кредитов, доставку на дом кредитных и дебетовых карт и многое другое. Проникновение дистанционного банковского обслуживания в клиентскую базу составляет 66%, для клиентов МСБ - 97%.

Региональная стратегия банка «Открытие» в 2021 году предполагала активную работу на рынке госсектора и получение статуса надежного партнера для предпринимателей и розничных клиентов.

- На протяжении прошлого года мы внедряли актуальные банковские практик для бизнеса и частных клиентов, исходя из современных потребностей, оказывали финансовую поддержку региональному бизнесу и участвовали в формировании благоприятной среды для работы с инвесторами, способствовали развитию перспективных связей, - отметила Светлана Ермакова, управляющий банка «Открытие» в Липецкой области.

Серьезную поддержку банк оказывает предпринимателям Липецкой области. В регионе кредитная организация активно работает с Гарантийным фондом, Корпорацией МСП, Минэкономразвития. За прошедший год новыми клиентами «Открытия» стали более 1,4 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства. Объем выданных в 2021 году кредитов малому и среднему бизнесу составил 2,3 млрд рублей.

Банк кредитует в регионе разные отрасли, однако наибольший удельный вес в структуре портфеля малого и среднего бизнеса занимают кредиты предприятиям реального сектора экономики. В структуре кредитного портфеля региона 25 % кредитов выдано производственным компаниям, 35 % - предприятиям сферы торговли, 40 % - прочим отраслям.

В 2021 году за продуктами «Открытия» обратилось 3,6 тысячи жителей региона, из них 1,3 тысячи - за кредитами. Объем выданных розничных кредитов составил 0,8 млрд рублей, а кредитный портфель вырос до 1,4 млрд рублей, увеличившись с начала года на 23%.

В несколько раз вырос объем жилищного кредитования физических лиц: в 2021 году банк выдал ипотечных кредитов на сумму 200 миллионов. Особой популярностью пользовались ипотечные программы с господдержкой.

По итогам 2021 года в Липецкой области выдано более 9 тысяч банковских карт. Всего в регионе более 16,8 тысяч человек являются владельцами карт «Открытия».

- В 2021 году мы перестроили многие бизнес-процессы, предложили новые продукты и услуги, добились успехов в работе по всем направлениям бизнеса. В наших планах на 2022 год сохранить динамику развития и заметно расширить клиентскую базу на базе созданной инфраструктуры, - подчеркнула Светлана Ермакова.