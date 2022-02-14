Сотрудники НЛМК дали экспертную оценку чемпионату WorldSkills Russia

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Сотрудники НЛМК стали экспертами VI Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который объединил около 500 конкурсантов, 146 из которых - школьники Липецкой области.

Оценивали компетенции более 800 профессиональных экспертов. В их числе 11 сотрудников НЛМК. Участие в оценке проектов помогает компании не только искать потенциальных сотрудников, но и реализовывать идеи конкурсантов на практике.

- Все задания, которые выполняют участники — так или иначе могут пересекаться с производством. В рамках программы по модернизации и расширения, у нас есть идея использовать «умный» склад на АНГЦ-5. Где помимо телеуправления оператором, когда он управляет кран-балкой и перемещает рулоны, также предусмотрено автоматическое перемещение рулона по заданным местам. Также хочу отметить, что уровень подготовки участников с каждым годом растет, также как и организация самого чемпионата, — рассказал Тимофей Андреев, эксперт регионального этапа Worldskills Россия, инженер дирекции по автоматизации технологических процессов НЛМК.

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НЛМК поддерживает 14 профильных компетенций чемпионата. Каждая - востребованное направление компании. От привычных сварных технологий и ремонта автомобилей, до популярной робототехники и эксплуатации беспилотных и авиационных систем.

В этом году НЛМК организует стажировку липецкой команды юниоров по компетенции «Мобильная робототехника» в Казань. А в апреле ребята представят Липецкую область в Финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.