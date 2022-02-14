Липецкэнерго обеспечило электроснабжение строящейся школы в городе Грязи

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Филиал ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» завершил реализацию проекта по технологическому присоединению к электрическим сетям строящейся школы в городе Грязи. Новое современное учебное заведение возводится в рамках национального проекта «Образование». Объем вложений в строительство объекта составит порядка 750 млн рублей.

В рамках договора техприсоединения для подключения здания школы энергетики построили более полутора километров линий электропередачи 0,4-10 кВ, установили трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА, смонтировали 8 приборов учета электроэнергии. На эти цели направлено более 5,8 млн рублей.

Первых учеников школа примет 1 сентября 2022 года. Она рассчитана на 800 детей. В здании будет бассейн и два спортивных зала, а также кафе и два зала столовой. Для учеников начальных классов предусмотрен отдельный вход и дворик для отдыха.

«Качественное и оперативное выполнение все необходимых мероприятий по обеспечению электроэнергией образовательных учреждений – вклад «Липецкэнерго» в развитие социальной инфраструктуры Липецкой области и дополнительное подтверждение статуса социально-ответственного предприятия», – прокомментировал заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.

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Фото предоставлено «Липецкэнерго»