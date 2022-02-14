"В данном проекте много ошибок": Генплан Липецка отправят на корректировку

Проект Генплана Липецка до 2042 года отправят на корректировку Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот понедельник, 14 февраля, в Липецком горсовете обсудили генеральный план города до 2042 года. В заседании участвовали парламентарии, представители мэрии, областного управления архитекторы, общественники и липчане.

По словам главного архитектора региона Антона Болгова, основная стратегия развития Липецка по документу - реновация существующих территорий, в том числе СНТ и гаражных кооперативов. На проект поступило более 2 тыс. обращений. Наибольшее беспокойство выразили владельцы участков в СНТ и гаражных кооперативах. Много вопросов было и у архитектурного сообщества.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, по Генплану в районе улиц Доватора и Крылова будет школа, хотя свободной территории для строительства там нет. Депутат Екатерина Пинаева обратилась от имени местных жителей с предложением исключить это из Генплана. Парламентарий Игорь Подзоров предложил оставить жилые дома по улицам Биологическая, Перова, Урожайная и Союзная, а не возводить там многоэтажки. Также из зоны застройки попросили исключить улицы Минина и Пожарского. А гаражи "Военный городок" и "Полет" оставить на месте.

Против многоэтажной застройки жители Дикого и Коровино. За садоводов СНТ "Металлург-2", "Восход", "Весна", "им. И.В. Мичурина" и владельцев гаражей в ГК "Колос" вступился спикер горсовета Александр Афанасьев, и предложил учесть их обращения по зонам многоэтажной застройки.

Главный архитектор сообщил, что часть предложений уже учли. Проект Генплана отправят на корректировку.

- Мы видим, что в данном проекте есть много ошибок, - выступила мэр Евгения Уваркина. - Работа не заканчивается. Все обращения, уточнения, ошибки и договоренности, которые мы достигли с людьми - мы будем выполнять.