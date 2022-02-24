285 детей из Донбасса с понедельника начнут учиться в липецких школах

.

Сейчас в пунктах временного размещения, расположенных в реабилитационно-оздоровительных центрах «Лесная сказка» и «Клён», принимают заявления от родителей. Обучение начнётся с 28 февраля. Все школьники будут обеспечены горячим питанием и учебниками, сообщает региональное управление образования и науки.

«Уже определены школы, в которые дети будут зачислены. Их выбирали по принципу территориальной близости к пунктам временного размещения. Те, кто проживает в «Лесной сказке», будут учиться в школе села Карамышево Грязинского района. Школьники, которые оказались в «Клёне», на занятия отправятся в задонскую гимназию «Новое поколение». Детей будут возить в школы и обратно», – рассказала начальник управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева.

Для детей дошкольного возраста также будут организованы группы в детских садах. В «Клёне» с малышами будут заниматься на территории центра. К занятиям 285 детей из Донбасса приступят после обязательного медосмотра.

Чтобы отвлечь детей от тревожных мыслей, сейчас с ними работают психологи Центра «СемьЯ» и волонтёры. В ближайшее время в пункты временного размещения приедут специалисты, которые поддержат малышей в игровой форме. Здесь запланированы занятия от региональных учреждений дополнительного образования «ЭкоМир» и «Лаборатория безопасности», а также спортивно-туристического центра.

«Липецкая область тепло приняла жителей Донбасса. Люди получили поддержку, и мы продолжим её оказывать. Особенно детям. Они должны жить в мире и быть уверенными в счастливом будущем», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.