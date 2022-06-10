«Стальное дерево» приглашает на экскурсию

.

Это первая активность из цикла городских семейных экскурсий «#ЗановоЛипецк» в рамках проекта грантовой программы "Стальное дерево -2022». Финансовую поддержку липецким волонтерам оказал благотворительный фонд "Милосердие".

За время полуторачасовой экскурсии под названием "По следам Петра Первого" жители и гости Липецка узнают, в каких хоромах жил царь-император, увидят старинное гидротехническое сооружение петровских времен, пройдут по тем местам, где когда-то отливали пушки и ядра для нужд молодого российского флота. Экскурсанты также

увидят настоящую продукцию липецкого железоделательного завода, отведают местную минеральную воду и узнают легенды о ее чудесном открытии.

Участие в экскурсии бесплатное. Сбор в 10:00 на площади Петра Великого (напротив городского дворца молодежи).

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».