НЛМК подтвердил лидерство в области устойчивого развития

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Новолипецкий металлургический комбинат стал победителем сразу в нескольких номинациях всероссийского конкурса РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость – 2021»

Компанию признали лидером в номинациях «За климатический проект», «За высокое качество отчетности в области устойчивого развития/ESG» и в специальной номинации «За обеспечение безопасности работников и популяризацию вакцинации от COVID-19 в трудовых коллективах».

Программа НЛМК по снижению эмиссии парниковых газов за период 2016-2020 гг. позволила сократить эмиссию СО2 на тонну чугуна и стали на 4%. До 2023 года компания планирует дополнительно снизить данный показатель еще на 3%. Компания реализует инвестиционные проекты, направленные на снижение углеродоемкости производства, за счет повышения содержания железа в сырье, сокращения расхода кокса, увеличения энергоэффективности.

В настоящее время показатели эмиссии парниковых газов НЛМК находятся на уровне лучших европейских предприятий - на уровне 10–15% лучших в ЕС. Соответствие расчетов показателей на липецкой площадке подтвердила международная аудиторская компания Deloitte. Экспертная оценка проводилась в отношении эмиссий от производства кокса, агломерата, чугуна, извести и доломита.

Второй год подряд жюри конкурса отмечает деятельность НЛМК по социальной поддержке и защите своих сотрудников от COVID-19. В 2021 году для обеспечения безопасности работников на территории комбината организовали 18 дополнительных прививочных пунктов. Об их расположении сотрудники могли узнать из интерактивной карты на корпоративном портале и в мобильном приложении. Продолжила работать горячая линия и появился сервис телемедицины. Для популяризации вакцинации среди работников провели лотерею. Ее общий призовой фонд составил более 2 млн рублей. Розыгрыши проходили в течении месяца в прямом эфире. Общее количество вакцинированных работников превысило 90%.

Конкурс под эгидой Российского союза промышленников и предпринимателей проводится ежегодно. Он нацелен на содействие устойчивому развитию отечественных компаний, продвижение лучших практик в социально-экономической и экологической сферах.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.