Соцопрос «Открытия»: предприниматели готовы расширять бизнес

45% компаний МСБ не планируют в ближайшие полгода как-то менять свою работу.

Более половины предпринимателей (52%) заявили, что в перспективе двух лет у бизнеса в России появятся перспективы для развития - таковы результаты опроса, проведенного специалистами ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

60% опрошенных уже предприняли действия по снижению рисков для бизнеса в условиях санкций. 22% начали поиск новых поставщиков сырья и материалов, 16% занялись поиском новых каналов продаж, 13% сделали запасы сырья и комплектующих, столько же сократили выплаты премий.

Наиболее же актуальной мерой поддержки в условиях санкций бизнес считает снижение налогов и налоговые каникулы – так ответили 57% респондентов. Называют и прямые государственные субсидии на развитие бизнеса (35%), госрегулирование цен на сырье и материалы (31%).

В целом каждый пятый из опрошенных предпринимателей заявляет о намерении развивать и расширять бизнес во втором полугодии 2022 года.