Директор «Липецкэнерго» провел ряд встреч с главами муниципалитетов

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Заместитель генерального директора-директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин провел ряд встреч с главами районов Липецкой области. Рабочие совещания состоялись с руководителями Грязинского, Усманского, Добринского, Лебедянского, Задонского и Тербунского районов.

Целью встреч стало обсуждение состояния электросетевых комплексов районов и выстраивание конструктивного взаимодействия между муниципалитетами и крупнейшим энергопредприятием региона. Важное место отводилось вопросу исполнения ремонтной программы в районах электрических сетей в рамках подготовки к безаварийному прохождению предстоящего осенне-зимнего сезона.

Отдельное внимание в ходе совещаний уделялось снижению потерь в сетях. Руководитель «Липецкэнерго» подчеркнул, что решение данной проблемы является неотъемлемым условием обеспечения надежности энергоснабжения потребителей.

Предметом обсуждения также стало своевременное выполнение технологического присоединения к сетям «Липецкэнерго» и оказание дополнительных услуг, касающихся вопросов электроснабжения, и, в частности, реконструкции уличного освещения на территории муниципалитетов. В завершение встреч участники совещаний определили приоритетные направления взаимодействия, исходя из потребностей районов.

«От уровня развития и надежности энергетической инфраструктуры напрямую зависит настоящее и будущее всего региона, его экономики, инвестиционной активности, перспективы развития. Во время личных встреч главы муниципалитетов проинформировали меня о существующих проблемах в сфере энергоснабжения, которые мы объединенными усилиями сможем решить быстрее и качественнее», - отметил Виталий Мордыкин.

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Фото предоставлено «Липецкэнерго»