«Открытие» заменит иностранных роботов российскими

Банк с конца 2019 года активно применяет роботов для оптимизации рутинных задач.

«Открытие» обсудил с ключевыми российскими вендорами будущее RPA в России в условиях необходимости импортозамещения, представил результаты анализа отечественных платформ и объявил о планах предстоящей замены иностранных RPA-систем российскими аналогами.

- В планах банка - конвертировать более 400 роботов, перевести созданную отказо- и катастрофоустойчивую архитектуру на российские технологические решения, - сообщила в ходе мероприятия старший вице-президент, заместитель руководителя операционного блока банка «Открытие» Оксана Апейкина. По ее словам, в мае банк завершил пилотные проекты с ведущими вендорами отечественных платформ RPA (Primo, Sherpa, PIX, Robin) и в ближайшее время определится с выбором компании-партнера.

По результатам исследования отечественных платформ RPA, которое ПАО Банк «Финаносвая Корпорация Открытие» провел в апреле-июне 2022 года, российские RPA-системы имеют достаточный функционал для роботизации процессов низкого и среднего уровня сложности для решения банковских задач. У некоторых ведущих отечественных систем есть модули, которые позволяют конвертировать роботов из иностранных в российские решения. Точками роста отечественных платформ эксперты банка назвали производительность работы и сокращение требований к комплектующим для компьютеров - сейчас отечественные аналоги работают медленнее зарубежных и, при прочих равных условиях, требуют больше лицензий и мощностей серверного оборудования.

По мнению члена правления банка «Открытие» Светланы Емельяновой, для того, чтобы качество продуктов и сервиса российских вендеров оперативно достигли международного уровня, нужен открытый диалог. Поэтому банк собрал и планирует собирать на одной площадке ключевых игроков, крупных интеграторов и отраслевых лидеров RPA для обмена опытом и решения приоритетных задач импортозамещения, стоящих перед российским бизнесом.

Банк «Открытие» с конца 2019 года активно применяет роботов для оптимизации рутинных задач. Центр Компетенций RPA, созданный в банке два года назад, способствует развитию и обучению сотрудников, сформировав внутреннее сообщество, целью которого является оптимизация и роботизация процессов. За два года банк роботизировал более 400 процессов в 15 бизнес-подразделениях — розничном блоке, юридическом департаменте, центре ипотечного кредитования, блоке рисков, блоке клиентского сервиса, операционном блоке, департаменте методологии и документационного обеспечения, департаменте проблемных активов, блоке малого и среднего бизнеса и других. В банке применяется гибридный подход: в RPA-сообществе банка есть сотрудники, которые роботизируют процессы параллельно с основной операционной деятельностью и поэтому имеют практический взгляд на то, что можно и нужно роботизировать. Роботизация в банке совмещается с другими технологиями, среди которых технология оптического распознавания (OCR), Process Mining и другие.

Напомним, в прошлом году проект банка «Открытие» «Масштабирование технологии RPA» стал победителем конкурса «Проект 2021 года» официального сообщества ИТ-директоров России Global CIO в номинации «AI/RPA/IoT» категории «Лучшее решение в предметной области».