«Наш приоритет один – здоровьесбережение детей»

.

Свыше 16 тысяч детей проходит здесь через стационар и более 110 тысяч – через поликлинику, около 80 человек ежедневно принимает травмпункт. Областная детская больница, обслуживающая 217 тысяч человек – единственная специализированная детская клиника в Липецкой области, оказывающая помощь по 29 направлениям. Она одна из лучших по оснащенности в стране, персонал больницы работает профессионально и слаженно при любых чрезвычайных условиях, что и показала ситуация с ковидом.

.

На уровне федеральных центров

- В сложный период пандемии функционировали в штатном режиме, коллектив отработал четко, мы избежали массовых заносов инфекции, - комментирует главврач Областной детской больницы Сергей Голобурдин. – Сегодня все 15 отделений стационара оказывают все виды помощи, вышли на высокий уровень сложности - регулярно внедряются современные методики, операции, которые есть только в федеральных центрах. Активно развивается малоинвазивная хирургия, проводная анестезия, делаем упор на патологии ДЦП, с вводом нового корпуса есть планы открыть Центр по лечению и реабилитации детей с этим недугом.

Специалисты больницы регулярно выезжают в столичные медцентры для обмена опытом, и в Липецк из ведущих клиник страны приезжают профессора для проведения мастер-классов. А сейчас уже в липецкую областную детскую больницу едут учиться травматологи, ортопеды, нейрохирурги из других регионов.

.

Все внимание – юным пациентам

Еще с приемного отделения ребенок попадает под плотную опеку медперсонала. В больнице обязательный 3-х ступенчатый контроль за пациентом, разработана четкая система консилиумов, при необходимости задействована и консультативная помощь с федеральными центрами.

Все активней применяются выездные формы работы – охват огромный. Бригады узких специалистов выезжают в районы 4 раза в месяц (включая выходные), участвуют и в профилактических акциях в городе. На базе больницы открылись центры платных услуг в стационаре и поликлинике – уже приняты (в т.ч. по ОМС) первые пациенты в рамках медицинского туризма из Подмосковья, Тамбова, Таджикистана.

.

Особая каста врачей

- В педиатрии доктора от Бога, здесь невозможно не любить детей, профессию. Для нас этика, деонтология, сострадание, душевный подход – все в регламенте 24/7, - делится Сергей Голобурдин. – Мы трепетно и тщательно подходим к подбору персонала. У нас активна программа наставничества – за год молодые специалисты проходят необходимую «обкатку» под руководством своих кураторов.

В этом году здесь ожидают на работу 7 ординаторов, из них 4 целевика – детские кардиолог, невролог, эндокринолог, реаниматолог. Каждый год в больницу приходят 6-8 новых специалистов, со строительством нового корпуса количество узких специалистов в поликлинике возрастет.

Подбор кадров в клинику идет методично и целенаправленно, к будущим педиатрам присматриваются уже с1-го курса медвуза. На базе больницы открыт Центр подготовки специалистов-педиатров, здесь будут проходить обучение и практику ординаторы, а также 6-курсники Воронежского госмедуниверситета.

- В канун нашего профессионального праздника всем, кто работает в медицине, желаю здоровья, душевного спокойствия, понимания, любви к ближним. Всем - хороших друзей, попутчиков и чтобы Бог всех охранял!

Владимир КУЛИК. Фото автора и из архива медорганизации

.

реклама