«Мы нацелены на то, чтобы медицинская помощь была доступной, своевременной и качественной»

.

Державший всех в огромном напряжении «ковидный период» стал серьезным испытанием и для данковского здравоохранения. На передовой оказалась Данковская ЦРБ – на ее базе работало инфекционное отделение, оказывающее помощь взрослому населению с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции.

У Данковского района оптимальное расположение для быстрой маршрутизации больных из соседних районов - Лев-Толстовского, Лебедянского,Чаплыгинского. И потому вполне обоснованным стало открытие здесь ковидного госпиталя. К тому же еще с 2020 г. тут начал функционировать обсерватор для размещения на карантин лиц, контактировавших с больными НКВИ.

.

«Огромный урок для каждого»

Как была поставлена работа, какой опыт извлечен из ситуации с ковидом, которая теперь значительно улучшилась? Рассказывает главврач Данковской ЦРБ Эдуард Долгих:

- Сначала все испытания проходили на уровне поликлинического звена, началась вакцинация, а осенью прошлого года у нас был развернут госпиталь.

В инфекционном отделении функционировала 91 кислородная точка, использовалось 25 кислородных концентраторов, четыре аппарата неинвазивной вентиляции легких. Обеспеченность лекарственными препаратами (с запасом на 1.5 месяца), средствами индивидуальной защиты, антисептиками и дезинфицирующими средствами была 100%. Для работы были привлечены врачи-стажеры, из соседних медучреждений – врачи-дежуранты, средний медперсонал. Очень помогли и привлеченные врачи узких специальностей – все работали четко и самоотверженно. Одному из врачей-стажеров было даже предложено трудоустроиться на должность врача-рентгенолога Данковской ЦРБ по окончании ординатуры.

- Это был огромный урок для каждого, и мы справились с поставленной задачей, - отмечает Эдуард Долгих. - За время работы ковидного госпиталя было пролечено 1132 человека, благодаря усилиям наших медработников спасены сотни человеческих жизней. И лучшей оценкой для них стали слова признательности от выздоровевших пациентов.

.

Новые ФАПы и современное оборудование

Доступность и качество медпомощи – это перманентно решаемые задачи в здравоохранении Данковского района. Недавно здесь построены два новых

здания ФАПов – в селах Воскресенское и Теплое. А в 2019-2020 годах оснащены новыми модульными фельдшерско-акушерскими пунктами сёла Телепнево, Авдулово, Перехваль, Долгое, Барятино. В прошлом году началось строительство модульного ФАПа в селе Долгое.

Несмотря на то, что в Данковской ЦРБ достаточно хороший уровень оснащения, обновление оборудования идет постоянно. В ближайшее время появится компьютерный томограф, развиваются и телемедицинские технологии. Начат процесс цифровизации лабораторных исследований, уже широко используется возможность дистанционной записи на прием к врачу через портал Госуслуг. Акцент на то, чтобы пациент (и врач) экономил свое время и чувствовал себя комфортно. Регистратура поликлиники теперь оснащена системой управления электронной очередью, модернизирована и локально-вычислительная сеть.

Кадровый дефицит идет на убыль

Проблема нехватки медицинских кадров у данковчан есть – как и у всех. И если первичное звено здравоохранения здесь укомплектовано узкими специалистами, то терапевтическая служба (на нее во время пандемии выпала основная нагрузка) нуждается в притоке новых кадров. Но принимаемые администрацией больницы меры заметно улучшили ситуацию.

- В рамках целевого набора (по программам специалитета) сейчас обучается 8 студентов, - поясняет главврач. – В этом году планируем заключение договоров о целевой ординатуре с двумя студентами (по программам анестезиология-реаниматология и терапия), что для нас особо актуально. А в 2023 году приступит к работе врач-эндокринолог, наш целевик, который работал у нас в ковидном госпитале в качестве врача-стажера

Сейчас по программам целевой ординатуры обучаются 3 человека, два из которых (врач-невролог и врач-стоматолог-хирург) должны приступить к работе в нынешнем году. До конца года планируется и трудоустройство врача-педиатра/инфекциониста.

В Данковской ЦРБ уже работают специалисты, получившие выплату по программам «Земский доктор» (два человека) и «Земский фельдшер» (два человека). В 2022 году планируется трудоустройство двух фельдшеров отделения скорой медицинской помощи, которые также могут принять участие в программе «Земский фельдшер».

.

«Увидеть и услышать каждого пациента»

Такой принцип работы позволяет данковским медикам достигать нужных результатов.

- Наша важнейшая задача – сохранение здоровья человека, и ее реализация, считаю, возможна только через клиентоориентированный подход, - уверен Эдуард Долгих.

И существенную роль здесь играет именно работа с кадровым составом. Одно из значимых направлений деятельности администрации больницы – формирование у персонала чуткого и внимательного отношения к пациенту. Здесь тщательно рассматривают каждое обращение, стараясь минимизировать негативные моменты.

Оптимизация работы поликлинического звена дала необходимый эффект – процесс записи к врачу стал быстрым и комфортным. В «зачетную копилку» улучшения состояния общественного здоровья попали и регулярно организуемые Дни здоровья, и хорошие темпы диспансеризации. Большим подспорьем стала телемедицина, позволившая значительно упрощать взаимодействие по решению неотложных вопросов для пациентов.

- Главное, чтобы медицинская помощь была доступной и своевременной, для это мы и существуем, - подчеркивает главврач Данковской ЦРБ. –

В канун профессионального праздника хочу от всей души поздравить коллег с Днем медицинского работника! Мы выбрали самую почётную и ответственную профессию, мы спасаем жизни людей, облегчаем страдания, избавляем от боли, порой отдаем часть себя, своего здоровья, своей души. Но, как известно, чем сосуд наполнен, то из него и льется. Я желаю вам быть наполненными добром, человеколюбием, стойкостью и мудростью. И конечно всем медицинским работникам желаю здоровья! Берегите себя!

.

Владимир КУЛИК.

реклама